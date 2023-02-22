Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!

"Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı ve hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların evlerinin hasar durumlarına bakabileceğini belirtmişti. Peki, Deprem hasar tespit başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bina hasar tespiti nasıl itiraz edilir? İşte hasar tespit sorgulama ekranı!