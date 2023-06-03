03 Haziran 2023, Cumartesi
Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...
"Genel af yolda mı, çıkacak mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Bu noktada milyonlarca kişi, 7. yargı paketi maddelerinin detaylarını araştırıyor. Peki, genel af son durum ne? 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte, af yasası son durum 2023...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:39
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