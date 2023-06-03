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Haberler Galeri Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

"Genel af yolda mı, çıkacak mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Bu noktada milyonlarca kişi, 7. yargı paketi maddelerinin detaylarını araştırıyor. Peki, genel af son durum ne? 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte, af yasası son durum 2023...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:39
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Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

"Genel af çıktı mı,son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, Mahkumlara af yolda mı, gelecek mi? İşte, genel af 2023 son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

GENEL AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

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Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Genel af nedir, ne zaman çıkacak? MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.