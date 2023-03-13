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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

Yeni Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika gelişmeler.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:25
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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen 7. Yargı Paketi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Yedinci yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Düzenlemeye göre çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı, ne zaman 2023? İşte, 7. Yargı Paketi'nin maddeleri...

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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

GENEL AF NEDİR?

Tüm dünyayı etkisi alan pandemi sebebiyle yaklaşık olarak 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur (TCK m.65/1). Genel af tüm suçları kapsayacak şekilde çıkarılabileceği gibi belirli bazı suçları kapsayacak şekilde de çıkarılabilir. Genel af, yargılaması devam eden davaları ve kesinleşmiş cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bir yasama işlemidir.

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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

GENEL AF KİMLERİ KAPSAMAZ?

Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Ayrıca bütün Terör suçları af kapsamında değerlendirilmemektedir.

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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

7. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ/MADDELERİ

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması kalkıyor

*Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

*Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

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GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?

*İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

Uyuşturucu ile mücadele için önemli düzenlemeler

*Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.

*Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.