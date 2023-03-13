13 Mart 2023, Pazartesi
GENEL AF 2023 SON DURUM - GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var?
Yeni Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika gelişmeler.
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:25
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