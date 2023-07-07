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Haberler Galeri Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay'ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay'ın 20'li yaşları...

Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay'ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay'ın 20'li yaşları...

Canan Karatay'ın 57 sene önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü profesör, bu sefer de gençlik haliyle gündem oldu. Fotoğrafın çekildiği dönemde 22 yaşında olduğunu söyleyen Karatay'ın gençlik haline sevenlerinden yorum yağdı. İşte, o görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 17:52
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Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay’ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay’ın 20’li yaşları...

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 79 yaşındaki son hali, sosyal medyada gündem oldu. Karatay'ın, 57 yıl önceki fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte, ünlü profesörün 22 yaşındaki görüntüleri...

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Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay’ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay’ın 20’li yaşları...

GENÇLİK HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle sık sık adından söz ettiren Karatay, bu kez sağlıklı beslenme konuları yerine farklı bir konuyla gündeme geldi.

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Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay’ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay’ın 20’li yaşları...

Karatay'ın gençlik fotoğraflarının ortaya çıkması, dikkatleri üzerine çekti. Karatay'ın yıllar önceki görüntüsü insanları oldukça şaşırttı.

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Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay’ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay’ın 20’li yaşları...

Geçmişte bir televizyon programına katılan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yayınlanmıştı.

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Gençlik hali görenleri şaşırttı! Canan Karatay’ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! İşte, Karatay’ın 20’li yaşları...

79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.