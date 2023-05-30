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Haberler Galeri Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Erhan Afyoncu hayatına ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ünlü tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Peki Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:08
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Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda ünlü bir tarihçi olan Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun hayatına dair bilgiler araştırılıyor. 1967 yılında Tokat'ta doğan Erhan Afyoncu aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır. Peki Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Prof.Dr. Erhan AFYONCU 20.07.1967'de Tokat'ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. 1984'te başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988'de mezun olmuştur. 1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

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Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi) isimli tez ile 1990'da tamamlamıştır. 1997'de Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda Defterhane-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını bitirmiştir. 2000 yılında Yardımcı Doçent olmuştur. 2001 yılı Mayıs ayında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçmiştir. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur.

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Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yapmıştır. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. 2016 Şubat'ında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olmuştur. 4 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

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Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler, Osmanlı Devleti Teşkilatında Defterhane-i Âmire(XVI-XVIII. Yüzyıllar), Süleyman Şah Türbesi, Turhan Sultan isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Truva'nın İntikamı, Yavuz'un Küpesi, Baltacı ve Katerina, Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, Fransa'ya Osmanlı Tokadı, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Osmanlı'nın Hayaleti ve Muhteşem Süleyman adlı eserleri vardır.