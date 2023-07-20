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Ender Saraç'tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

En hızlı kilo verme yöntemi! Ender Saraç tarifini verdi. Göbek bölgesinde biriken yağları 15 günde kökünden eritiyor. Metabolizmanın yavaşlaması kilo vermeyi neredeyse imkansızlaştırıyor. Bazı kürler ise tüketildiğinde yağ yakımınıhızlandırıyor. Ünlüleri zayıflatan doktor Ender Saraç, kilo vermek isteyenlere mucizevi tarifi verdi. İşte, kısa sürede zayıflatan içecek tarifi...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:58
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Ender Saraç’tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

Göbek yağlarından şikayetçi olanlar mutlaka denesin! Dr. Ender Saraç, zayıflama konusunda verdiği tariflerle, kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler,kısa sürede zayıflamanın formüllerini araştırıyor. Birçok ünlü ismin başvurduğu doktorlar arasında yer alan Saraç, metabolizmayı hızlandıran tarifini verdi! İşte, 15 günde bile etkisini gösteren yağ yakıcı içeçek!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ender Saraç’tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü, zayıflamak için en etkili seçeneklerden biri. Bu karışımı sadece 4 malzemeyle evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

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Ender Saraç’tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

ENDER SARAÇ'TAN YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN İÇECEK!

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü 15 gün boyunca uygulanabilir.

*Yemeklerden en az 1 saat önce tüketilmesi gerekir

*Zayıflama etkisini artırmak için sodalı yeşil çay kürü ile birlikte sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterin.

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Ender Saraç’tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

SODALI YEŞİL ÇAY KÜRÜ MALZEMELERİ

* 1 şişe doğal maden suyu

* 2 tatlı kaşığı yeşil çay

* Yarım limonun suyu

* 2,5 bardak su

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Ender Saraç’tan müthiş zayıflatan içecek! Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Maden suyunu böyle tüketirseniz...

SODALI YEŞİL ÇAY KÜRÜ HAZIRLANIŞI

Sodalı yeşil çay kürü için 2,5 bardak sıcak suya yeşil çay ekleyerek 10 dakika boyunca demlemeye bırakın.

Ardında içerisine soda ve limon suyu ekleyerek tüketin.