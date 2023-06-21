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Haberler Galeri Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

Dr. Ender Saraç'tan hızlı kilo vermek isteyenlere mucizevi diyet listesi! Havaların ısınmasıyla birlikte kışın alınan kilolar üzerimizde yük olmaya başladı. Ender Saraç'ın hurma diyetiyle kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. İşte yağ yakımını iki kat hızlandıran diyet!

Giriş Tarihi: 21.06.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 23:18
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Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

Ender Saraç kısa sürece zayıflatan diyet listesini açıkladı. Sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan basen ve göbek yağları hepimizin korkullu rüyası. Yaş ilerledikçe yavaşlayan metabolizma kilo vermemizi de zorlaştırıyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok kişi kısa sürede zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Peki, metabolizma hızlandırmanın formülü nedir? İşte, Ender Saraç'tan hurma diyeti listesi!

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Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

ENDER SARAÇ HURMA DİYETİNİ PAYLAŞTI!

Hurma diyetini yaparken kesinlikle ara öğünler yok. Sadece sınırsız su ve yeşil çay tüketebilirsiniz.

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Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

Hurma yoğurt diyetinin öğünleri şu şekilde;

Sabah Kahvaltısı;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği;

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

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Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

DİYETLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ NOT İSE; Hurma diyeti boyunca günde toplam 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız vardır. Bunun üstüne asla çıkmayın. Yoğurt kalsiyum oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir.

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Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

Haliyle yoğurdu kesinlikle eksik etmeyin. Diyet sırasında ortalama 10-12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz.