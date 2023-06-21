22 Haziran 2023, Perşembe
Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Acil kilo vermek isteyenler denesin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor...
Dr. Ender Saraç'tan hızlı kilo vermek isteyenlere mucizevi diyet listesi! Havaların ısınmasıyla birlikte kışın alınan kilolar üzerimizde yük olmaya başladı. Ender Saraç'ın hurma diyetiyle kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. İşte yağ yakımını iki kat hızlandıran diyet!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 23:18
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