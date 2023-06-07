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Haberler Galeri Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

"Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşa müjde verildi. Son açıklamaya göre; maaş ve ikramiyelerin erken yatması planlanıyor. Ödeme tarihleri merak konusu olurken, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye verileceğini sorguluyor. Öte yandan, emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre ödeniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş ve ikramiyeleri ne zaman alacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, ne kadar kaç TL? İşte maaş ödeme takvimi 2023!

Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:46
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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

"Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş maaş ve ikramiyelerin hangi tarihte verileceğini sorguluyor. Öte yandan dul ve yetim maaşı alanlar ve EYT'liler konuya ilişkin detaylar merak ediyor. Peki, emekli maaşı mbayram ikramiyesi ödeme ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, maaş ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler… Tabi bütün emeklilerin ikramiye ödemeleri olacak bunların öne çekilmesi söz konusu. 17/21 Haziran yani 5 gün içerisinde SSK'lıların ikramiye alması, Bağ-Kurluların 22 Haziran'da Emekli Sandığı'nın da 23 Haziran'da ikramiyelerini almaları söz konusu olacak.

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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

"SSK, Bağ-Kur emeklilerinin cepte olan 15,26 zam oranın üzerine haziran ayı enflasyon farkı eklenecek bunu yanında refah payı eklenecek. Taban maaşın 10 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Ayrıca 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için ise yüzd 45'ten başlayarak kademeli bir artış söz konusu olacak." dedi.

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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram müjdesi! Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Başkan Erdoğan, bayram ikramiyesi için yapılacak düzenleme ve ödeme takvimi için önümüzdeki günlerde açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.