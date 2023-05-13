Ebru Şallı'nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

Pilates ve sağlıklı beslenme deyince akla ilk olarak tescilli güzel Ebru Şallı geliyor. Fit görüntüsünü hiçbir zaman kaybetmeyen ünlü mankenin nasıl beslendiği merak edildi. Şallı, aynı zamanda sosyal medya üzerinden yayınladığı pilates videolarıyla da dikkat çekiyor. Zayıflamak isteyenlerin örnek aldığı bir isim haline gelen Ebru Şallı, meğer kilosunu korumak için bu çayı tüketiyormuş...İşte, metabolizmayı hızlandıran karışım!