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Ebru Şallı'nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

Pilates ve sağlıklı beslenme deyince akla ilk olarak tescilli güzel Ebru Şallı geliyor. Fit görüntüsünü hiçbir zaman kaybetmeyen ünlü mankenin nasıl beslendiği merak edildi. Şallı, aynı zamanda sosyal medya üzerinden yayınladığı pilates videolarıyla da dikkat çekiyor. Zayıflamak isteyenlerin örnek aldığı bir isim haline gelen Ebru Şallı, meğer kilosunu korumak için bu çayı tüketiyormuş...İşte, metabolizmayı hızlandıran karışım!

Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:30
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Ebru Şallı’nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

Bu karışım göbek yağlarını eritiyor! Spor ve diyet önerileriyle adından söz ettiren ünlü manken Ebru Şallı, karnı dümdüz yapan tarifini verdi! Kilolu görmeye alışık olmadığımız Şallı'nın formunu koruma yöntemi oldukça merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, sağlıklı yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Peki, Ebru Şallı kilo almamak için neler yapıyor? İşte, yağ yakan karışımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebru Şallı’nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

46 yaşındaki tescilli güzel Ebru Şallı, göbek yağlarını eriten tarifini açıkladı. Bakın her sabah ne tüketiyormuş...

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Ebru Şallı’nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

EBRU ŞALLI'DAN GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN TARİF

Malzemeler:

1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı bal
2 adet karanfil
1 su bardağı kaynamış su

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Ebru Şallı’nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

Nasıl Yapılır?

Öncelikle suyu kaynatın.
Kaynamış suyu bir bardağa dökün ve önce tane karanfilleri içine atın.
Bir kenarda karıştırdığınız elma sirkesi ve balı da bardağa dökün.
Ardından bardağın üstünü kapatarak 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta suyu önceden kaynatmış olmanız; malzemeleri sonradan eklemeli, asla suyla birlikte kaynatmamalısınız.

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Ebru Şallı’nın zayıflama yöntemi! Göbek yağlarından şikayetçi olan denesin! Sabah uyandığınızda 1 fincan...

Nasıl Kullanılır?

Hazırladığınız çayı ılık olarak tüketmelisiniz. Yemeklerden, özellikle sabah saatlerinde kahvaltıdan yarım saat önce içmeniz tavsiye edilirken günde üç bardağa kadar içebilirsiniz.