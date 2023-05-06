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Haberler Galeri DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

Green Card sonuçları 2023 dvprogram.state.gov! ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişilerin başvurularını 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Green Card sonuçları için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuç tarihini daha önceden duyurmuştu. Sonuçlar için nefesler tutuldu. Binlerce kişi, "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte DV 2023-2024 Green Card Yeşil Kart kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:04
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DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

Green Card sonuçları dv lottery 2024! "Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı?" 6 Mayıs 2023 tarihinde gündeme getirildi. Başvuru yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. Green Card sonuçları bugün açıklanıyor. ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranların gözü "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman,saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Green Card sonuçları sorgulama ekranı dvprogram.state.gov!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

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DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

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DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

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DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI