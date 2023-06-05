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Haberler Galeri Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

"Taşeron işçiye kadro verilecek mi, ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler, Meclis'e çevrildi. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından söz konusu düzenlemenin gündemin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor. İşte, 100 bin taşerona kadro son durum 2023!

Giriş Tarihi: 05.06.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 15:58
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Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

"100 bin taşerona kadro verilecek mi?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Taşeron işçiye kadro hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur."

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Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

EYT düzenlemesinin ardından esnafı, çiftçileri, kadınları kapsayan emeklilik reformunun yanı sıra memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak..

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Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

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Düzenleme an meselesi! 100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek..Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak..