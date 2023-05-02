DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı...sinav.diyanet.gov.tr

DİB en az ilkokul mezunu persone alımı yapıyor! Son dakika duyurusu az önce geldi. Yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları sorgulanıyor. Personel alımı başvuru şartları daha önce yayımlanmıştı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları...