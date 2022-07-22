22 Temmuz 2022, Cuma
DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
DGS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS'nin erken açıklanması ile birlikte DGS'nin de erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:59
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