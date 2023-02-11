Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI!

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.



Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;



