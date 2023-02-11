11 Şubat 2023, Cumartesi
Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen depremler ülkemizi yasa boğdu. Görev başında vakit kaybetmeksizin enkazdaki arama kurtarma faaliyetine başlayan itfaiye personelleri depremin ağır etkilerine karşın mücadelelerini sürdürürken, can kaybı sayısı da giderek artıyor. Sarsıntının etkileri sürerken bir umut enkaz altından sağ olarak çıkarılanlardan haber bekleniyor. İşte, deprem bölgelerinde son durum ve enkazdan kurtulanların isimleri!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:59
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