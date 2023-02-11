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Haberler Galeri Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen depremler ülkemizi yasa boğdu. Görev başında vakit kaybetmeksizin enkazdaki arama kurtarma faaliyetine başlayan itfaiye personelleri depremin ağır etkilerine karşın mücadelelerini sürdürürken, can kaybı sayısı da giderek artıyor. Sarsıntının etkileri sürerken bir umut enkaz altından sağ olarak çıkarılanlardan haber bekleniyor. İşte, deprem bölgelerinde son durum ve enkazdan kurtulanların isimleri!

Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:59
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Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremler 10 ilde faciaya yol açtı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısı da giderek artıyor. Umutla enkaz altından kalanlardan gelecek güzel haberler bekleniyor. İşte, depremden sağ kurtulan vatandaşlarımızın isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

11 ŞUBAT ENKAZDAN SAĞ ÇIKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Menekşe Kabak: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine enkaz atından el sallayan Menekşe teyzenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Kamil: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamil, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla enkaz altından sağ kurtarıldı. 119. saatte enkazdan sağ çıkartılan Kamil'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kamil'in vücut bütünlüğünde bir sorun olmadığı, bünyesinde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi. Lise öğrencisi olan Kamil, enkazdan kurtulduğunda "Bugün günlerden ne?" sorusunu sordu.

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Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Mesut: Adıyaman'da depremin 113. saatinde enkazdan çıkarılan Mesut isimli çocuk, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e seslendi. Sağlık ekipleri ambulansla hastaneye götürülen Arda Güler hayranı Mesut'a "Şu anda Arda Güler bizi izliyor. Arda Güler'e ne demek istersin?" diye sordu. Mesut "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni de oynatsın. Seni oynatmıyor" cevabını verdi.

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Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Döne Gül Bitmiş: Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı. Bitmiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Depremzedeyi enkazdan çıkaran ekipler büyük sevinç yaşadı, gözyaşı döktü.