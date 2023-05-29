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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

Deniz Seki'nin son halini görenler inanamıyor! O yöntemle 2,5 ayda 22 kilo birden verdi. Ünlü sanatçı sonunda sırrını açıkladı. Bir zamanlar fazla kilolarıyla gündeme gelen Deniz Seki, yıllar sonra 36 bedene ulaştı. Sosyal medyada son halini görenler ise Seki'nin photoshop yaptığını düşündü. Gerçek sonunda ortaya çıktı...Meğer yağlarından o yöntemle kurtulmuş. İşte, Deniz Seki'yi iğne ipliğe çeviren o yöntem...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 22:59
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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

Şarkıcı Deniz Seki kilo sorunlarını kökünden çözdü! 2.5 ay içinde 22 kilo veren Seki 36 bedene ulaştı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ise Seki'nin nasıl zayıfladığını araştırıyor. İşte kısa sürede yağları eriten o yöntem...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

2,5 AYDA 36 BEDENE DÜŞTÜ!

Deniz Seki'nin verdiği kilolar sonrasında sık sık paylaşımlar yapması ve son halini görenlerin şaşırması dikkat çekiyor.

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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

36 bedene kadar incelen Seki, zayıflama sırrını açıkladı.

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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

Buz terapisiyle ilgili bir fotoğrafını paylaşan Seki, altına "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu düştü.

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Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

Bu açıklama, Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın gibi ünlülerin buz terapisiyle ilgili yorumlar yapmasına neden oldu.