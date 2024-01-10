Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gazetecilere "Marmaray" sözü

Basın mensuplarının iyi gününde, kötü gününde hep milletin yanında olduğunu söyleyen Kurum, "Filistin'de yaşadığımız dram, 100'ün üzerinde gazetecimiz maalesef orada katledildi. Sadece ve sadece oradaki durumu dünyaya aktarabilmek için. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Görevinin başındaki gazetecilerimize, kameramanlarımıza böyle bir muamele yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnşallah bu Filistin'deki, Gazze'deki dram son bulacaktır. Gazetecilerimize yapılan bu zulüm son bulacaktır. Bugün Dünya Gazeteciler Günü'nde bunu temenni ediyorum. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yağmurda, çamurda, karda, kışta ve soğukta ellerinizde kilolarca ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle belki bazen itiliyorsunuz, bazen aşağılanıyorsunuz ama sizler bizim başımızın tacısınız. Dolayısıyla halkın sesi, halkın gözüsünüz. Halkımıza da en doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz. İnşallah uzun bir yola çıkacağız. Bu uzun yolda da sizlerle birlikte olacağız. Biz de kendimize ilişkin, hayallerimize ilişkin, İstanbulumuza ilişkin projelerimizi, hedeflerimizi sizlerin aracılığıyla İstanbullu kardeşlerimize ulaştıracağız. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum" dedi.