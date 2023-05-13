13 Mayıs 2023, Cumartesi
Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Pürüzsüz bir cilt için suyu böyle tüketmek gerekiyormuş. Beslenme tavsiyelerle gündemden düşmeyen profesör doktor Canan Karatay, bu sefer de sağlıklı bir cildin formülünü verdi. Sedef, egzama, sivilce, mantar gibi birçok hastalık hepizimin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birisi. Karatay'ın söylediği yöntem bütün kusurlarınızı yok edecek.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:38
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13