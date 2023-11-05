CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

Bu kapanan ve başlayan devrin CHP devri olduğunu bildiğimiz için aslında bir yönüyle bir önceki devre benzemiş olacak. Çünkü partide daha çok soldan ziyade sağ ağırlıklı yani İmamoğlu figürü üzerinden gidecek olursak daha çok sağcı bir ekol partiyi etkisini ele geçirdi.