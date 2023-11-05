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Haberler Galeri CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

Özgür Özel nasıl kazandı? CHP'de eksen kayması olur mu? Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Özel'i kimler destekliyor? CHP'de kimler kazandı? Kimler kaybetti? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, "CHP'de kurultaylar serisi başladı. Muhtemelen bundan sonra yeni kurultaylar bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 16:17
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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38. Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu.

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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

CHP'de kimler kazandı? Kimler kaybetti? Bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

Bu kapanan ve başlayan devrin CHP devri olduğunu bildiğimiz için aslında bir yönüyle bir önceki devre benzemiş olacak. Çünkü partide daha çok soldan ziyade sağ ağırlıklı yani İmamoğlu figürü üzerinden gidecek olursak daha çok sağcı bir ekol partiyi etkisini ele geçirdi.

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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

KURULTAYLAR DEVRİ BAŞLADI

Benim bir öngörüm vardı aylar önce CHP'de kurultaylar devri başladı diye. Görünüşe bakacak olursak yüzde 100 kazanacağına inanılan Kılıçdaroğlu bir tasfiyeye tabii tutulacak hem kendisi hem de onu destekleyenlere.

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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber’de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

Bir tartışma vardı CHP içerisinde acaba Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi Alevi kesimi parti içerisinde rahatsız eder mi, çünkü CHP'nin omurgası ağırlıklı olarak Sünni kesimden ziyade Alevilerden oluşmakta. Bunu gözlemleyeceğiz.