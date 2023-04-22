Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

"Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günler AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, tek tek müjdeleri sıraladı. Gençlere ücretsiz internet verileceğini ifade eden Erdoğan ilk kez cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını açıkladı. Peki, Vergi muafiyeti nedir? Cep telefonu ve bilgisayar vergisiz mi olacak, ne zaman? İşte, konuya dair son gelişmeler...