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Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!
Öğrencilere ücretsiz ünternet müjdesi! AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Erdoğan gençlere ücretsiz internet verileceğini, cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını açıkladı.Yapılan açılamalar sonrası sonrasında cep telefonu vergisi ve ücretsiz internet hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve vergi muafiyeti hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:10Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:11