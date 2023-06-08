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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'in yağlarını eriten o yöntem...

Cennet Mahallesi'nin 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'in yağlarını eriten o yöntem...

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteriyle hafızalarımıza yer edinen Şeyla Halis'in son hali sosyal medyada gündem yarattı. Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Cennet Mahalllesi, oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide Menekşe rolüne hayat veren Şeyla Halis, öyle bir yöntemle kilo verdi ki, mum gibi eridi. İşte zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 08.06.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 21:30
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Cennet Mahallesi’nin ’Oynak Balina’ lakaplı Menekşe’si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis’in yağlarını eriten o yöntem...

Cennet Mahallesi'ndeki Menekşe rolü ile hafızalarda kazınan Şeyda Halis öyle bir kilo verdi ki, görenler inanamadı! 1 yılda 40 kilo veren oyuncunun nasıl zayıfladığı hayranları tarafından merak konusu oldu. O yöntemle yağlarından kurtulan Halis'in eski halinden eser kaldı. İşte, en etkili zayıflama diyeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cennet Mahallesi’nin ’Oynak Balina’ lakaplı Menekşe’si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis’in yağlarını eriten o yöntem...

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI!

Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! Adeta iğne ipliğe döndü! Şeyla Halis, zayıflamak için ameliyat masasına yatmadı, ancak iştahını keskin bir bıçak gibi kontrol altına aldı.

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Cennet Mahallesi’nin ’Oynak Balina’ lakaplı Menekşe’si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis’in yağlarını eriten o yöntem...

Halis, bir muhabirin "Nasıl kilo aldınız?" sorusuna Şeyla Halis, "Abur cubur, yemek, düzensiz beslenme yüzünden kilo aldım. Aşırı yemek yiyordum" açıklamasını vermişti.

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Cennet Mahallesi’nin ’Oynak Balina’ lakaplı Menekşe’si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis’in yağlarını eriten o yöntem...

Ancak onun zayıflama yolculuğu oldukça dikkate değer. Bir yıl içinde tam 40 kilo verdi. Halis, bu başarının sırrını "Mutlu bir zayıflama süreci içerisindeyim ve hala devam ediyorum." diyerek açıkladı.

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Cennet Mahallesi’nin ’Oynak Balina’ lakaplı Menekşe’si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis’in yağlarını eriten o yöntem...

Halis, "Ölüm orucuna girmedim. Kilolarımdan kurtuldukça kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zamanda ve uygun miktarda tükettim. Ayrıca, ortalama bir tempoda yürüyüş yapmaya ve yüzmeye önem verdim." şeklinde sırrını açıkladı.