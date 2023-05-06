06 Mayıs 2023, Cumartesi
Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...
Kusursuz bir cilt için suyu böyle tüketin! Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, bu kez de güzellik tavsiyesiyle gündeme geldi. Neredeyse her alanda kullanılan bu gıdanın cildinizde yarattığı etkisine inanamayacaksınız. Vücudu hem içten hem de dıştan beslememiz gerektiğine dikkat çeken Karatay, cildinde şikayeti olanlara ilaç gibi tavsiylerde bulundu. İşte, tarifi...
Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:11
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13