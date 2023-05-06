Canan Karatay’ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

AYAK MANTARI İÇİN...

İlaçlarla geçmeyen tırnak mantarına karşı doğal tavsiyelerde bulunan Canan Karatay, bu sorunu yaşayan kişilere şunları söyledi:

"Hiçbir mantar ilaçla geçmez, daha beter olur. Mantar tehlikelidir, en büyük sebeplerinden biri mikrotoksinlerdir. Bunlar hücrelere girdiği zaman tırnaklarımızın, cildimizin bağışıklığını yok eder ve böylelikle toksin de ürer, mantar da ürer, mikrop da ürer. Ayak mantarını geçirmek için her gün ayaklarımızı sirkeli ve tuzlu suyla yıkamalıyız. Ayak mantarına iyot sürebiliriz. Lügol solüsyonuyla ayaklarımızı yıkayabiliriz. Ayak mantarının tedavisi için tırnaklarımızı mutlaka kısa tutmalıyız."