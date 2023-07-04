Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere ihtiyaç kalmadı! Uyuyana kadar...

Bebek gibi bir cilt için suyu böyle tüketin! Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, bu kez de güzellik tavsiyesiyle gündem oldu. Neredeyse her alanda kullanılan bu gıdanın cildinizde yarattığı etkisine inanamayacaksınız. Vücudu hem içten hem de dıştan beslememiz gerektiğine dikkat çeken Karatay, cildinde şikayeti olanlara ilaç gibi tavsiyelerde bulundu.