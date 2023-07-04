04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren mucizevi yöntem! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız suyunuzu böyle tüketin... Sedef, egzama, sivilce, mantar gibi birçok hastalıkları tedavi ediyor. Sağlık beslenme önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de cilt bakım önerisiyle geldi. Karatay'ın söylediği yöntem bütün kusurlarınızı yok edecek! İşte, sırrı...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:51
  • 1
  • 15
Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

Bebek gibi bir cilt için suyu böyle tüketin! Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, bu kez de güzellik tavsiyesiyle gündem oldu. Neredeyse her alanda kullanılan bu gıdanın cildinizde yarattığı etkisine inanamayacaksınız. Vücudu hem içten hem de dıştan beslememiz gerektiğine dikkat çeken Karatay, cildinde şikayeti olanlara ilaç gibi tavsiyelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

"CİLT HASTALIKLARI İÇİN KRİSTAL KAYA TUZLU SU İÇMELİYİZ"

İşte Karatay'ın cilt için verdiği tavsiye;

"D vitamini iğne olarak yapıldığı zaman çok önemli. Damardan alınan C vitamini oldukça etkili. Su içmek önem taşıyor. Damacana suyu değil, mineralli su dediğimiz kristal kaya tuzu içeren su içmeliyiz. Vücudumuzu alkali kılmalıyız. Hücresel bağışıklığın güçlenmesinde protein önemli yer tutuyor.

  • 3
  • 15
Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

Kelle paça içeceğiz, tuzlu ve limonlu kemik suyu tüketeceğiz. Protein, vücudu asit yapmaz. Asit yapan şekerdir, insülindir. Bağışıklık sistemini çökerten de bunlardır. Senelerden beri söyleye söyleye dilimde tüy bitti: Şeker en tatlı zehir! Cilt şikayetlerimiz varsa hücrelerimizi güçlendirmemiz lazım."

  • 4
  • 15
Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

Sık kullanılan deterjan ve dezenfektanların cilt hastalıklarını tetiklediğini belirten Karatay, "Deterjanlar, dezenfektanlar, hava kirliliği, ağır metaller, diş macunundaki florür... Bunlar vücudumuza girince vücutta iyot azalıyor. İyodun azalması da bağışıklık sistemini çökertiyor" dedi.

  • 5
  • 15
Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...

AYAK MANTARI İÇİN...

İlaçlarla geçmeyen tırnak mantarına karşı doğal tavsiyelerde bulunan Canan Karatay, bu sorunu yaşayan kişilere şunları söyledi:

"Hiçbir mantar ilaçla geçmez, daha beter olur. Mantar tehlikelidir, en büyük sebeplerinden biri mikrotoksinlerdir. Bunlar hücrelere girdiği zaman tırnaklarımızın, cildimizin bağışıklığını yok eder ve böylelikle toksin de ürer, mantar da ürer, mikrop da ürer.