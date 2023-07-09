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Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

Canan Karatay'ın 57 sene önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü profesör, bu sefer de gençlik haliyle gündem oldu. Fotoğrafın çekildiği dönemde 22 yaşında olduğunu söyleyen Karatay'ın gençlik haline sevenlerinden yorum yağdı. İşte, o görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:52
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Canan Karatay’ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 79 yaşındaki son hali, sosyal medyada gündem oldu. Karatay'ın, 57 yıl önceki fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte, ünlü profesörün 22 yaşındaki görüntüleri...

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Canan Karatay’ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

GENÇLİK HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle sık sık adından söz ettiren Karatay, bu kez sağlıklı beslenme konuları yerine farklı bir konuyla gündeme geldi.

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Canan Karatay’ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

Karatay'ın gençlik fotoğraflarının ortaya çıkması, dikkatleri üzerine çekti. Karatay'ın yıllar önceki görüntüsü insanları oldukça şaşırttı.

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Canan Karatay’ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

Geçmişte bir televizyon programına katılan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yayınlanmıştı.

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Canan Karatay’ın gençlik hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü! 57 sene önce...

79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.