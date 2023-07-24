24 Temmuz 2023, Pazartesi
Canan Karatay uyardı! Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Meğer yazın tükettiğimiz...
Yaz aylarında sorfamızdan eksik etmediğimiz o besin meğer çok zararlıymış! Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara devetiye çıkaran besinleri tek tek sıraladı. Yaz aylarında serinlemek için tüketilen bu 2 meyve, şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığı tetikliyor. İşte, ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:39
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