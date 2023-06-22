22 Haziran 2023, Perşembe
Canan Karatay üstüne basa basa söyledi! O hastalığı tetikliyor! Yazın tükettiğimiz besin meğer...
Canan Karatay gizli tehlikeyi açıkladı! İçerdiği yüksek şeker oranı sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmaya başladı. Özellikle ekmeğe karşı olan ünlü profesör, 'insan vücudunda yeri yok' diyerek o besindeki tehlike için uyardı. İşte, yazın sıklıkla tükettiğimiz besin meğer...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 21:09
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