Canan Karatay üstüne basa basa söyledi! O hastalığı tetikliyor! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Canan Karatay'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi:

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var. Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok.

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur. Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.