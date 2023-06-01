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Haberler Galeri Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayanlara dikkat çekti! Sağlık beslenme yönünde yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer de erkeklerin korkulu rüyası olan kelliğin sebeplerini ve tedavi yöntemini açıkladı. Ünlü profesör, hemen hemen herkesin severek tükettiği o besinin kelliğe yol açtığını belirtti. İşte, Karatay'dan altın değerinde tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 20:10
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Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Saçı dökülenler dikkat! Meğer o besin erkeklerde kelliğe yol açıyormuş! Her zaman doğal beslenmenin sağlıklı bir yaşam biçimi olduğunu savunan Canan Karatay, erkeklerin korkulu rüyası olan kellik hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. İşte, kelliğin sebebi ve tedavi yöntemi...

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Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

"KELLİK D VİTAMİNİ VE OMEGA 3 EKSİKLİĞİ İLE ALAKALI"

Bir programa konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay kellikle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kelliğin genle alakalı olmadığını söyleyen Canan Karatay, "kellik insülin yüksekliğiyle alakalıdır. Kellik D vitamini eksikliği ve Omega 3 eksikliğiyle alakalıdır" şeklinde konuştu.

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Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Kelliğin genle alakalı olmadığını söyleyen Canan Karatay, "kellik insülin yüksekliğiyle alakalıdır. Kellik D vitamini eksikliği ve Omega 3 eksikliğiyle alakalıdır" şeklinde konuştu.

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Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

"PİLAV SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEBİ"

Karatay konuşmasına şu şekilde devam etti:

"İnsülin yüksekliği olan erkeklerde alınlarının açılmaya başlayacağını söyleyen Canan Karatay 'Bu tamamen bilimseldir kitabımda anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturupta devamlı pilav yemesinler. Pilav lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir.

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Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Çünkü; insilünü yükseltir. Erkekler bol bol terayağ, bol bol zeytinyağ ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar bütün bunlar birden bire olmaz.