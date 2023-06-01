Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayanlara dikkat çekti! Sağlık beslenme yönünde yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer de erkeklerin korkulu rüyası olan kelliğin sebeplerini ve tedavi yöntemini açıkladı. Ünlü profesör, hemen hemen herkesin severek tükettiği o besinin kelliğe yol açtığını belirtti. İşte, Karatay'dan altın değerinde tavsiyeler...