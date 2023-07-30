Canan Karatay 'Tam bir zehir' diyerek uyardı! Duyanlar bir daha tüketmiyor! Her gün içtiğimiz...

Canan Karatay 'sakın tüketmeyin' diyerek uyardı. Her gün kutu kutu tükettiğimiz bu içecek vücudumuzu zehirliyor! Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcuların ve gençlerin sıklıkla tükettiği bu meşrubatın alkolden daha zararlı olduğunu söyledi. Karatay, yaptığı açıklamada, enerji içeceklerinin içerdikleri yüksek kafein, şeker ve diğer kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. İşte, Canan Karatay'ın o içecek hakkındaki ezber bozan açıklamaları...