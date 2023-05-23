Canan Karatay mucizevi besini açıkladı! Vücuda kolajen yüklemesi yapıyor! Kemik ağrılarına tek yöntemle çözüm! Her sabah kaşık kaşık...

Kemik ağrılarına ilaçsız çözüm! Doğal beslenmenin en sağlıklı yaşam biçimi olduğunu sık sık dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, en güçlü protein kaynağını açıkladı! Bu besin eklem ağrısı çekenlere ilaç gibi gelecek. Vücudumuzdaki kolajen miktarı yaş ilerledikçe azalıyor. Bununla birlikte bazı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Piyasada pek çok kolajen takviyeleri bulunsa da doğal yollarla da cildinize ve vücudunuza kolajen depolayabilirsiniz. İşte Canan Karatay'ın kaşık kaşık tüketin dediği o besin...