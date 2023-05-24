HaberlerGaleriCanan Karatay çözümü buldu! 1 haftada pürüzsüz bir cilt! Sivilce, yara izi, kırışıklık... 'Avrupa'da popüler oldu'
Canan Karatay çözümü buldu! 1 haftada pürüzsüz bir cilt! Sivilce, yara izi, kırışıklık... 'Avrupa'da popüler oldu'
Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, cilt sorunu yaşayanlara altın değerinde tavsiyeler verdi. Pürüzsüz cildin sırrının doğru sabunu seçmek olduğunu söyleyen ünlü profesör ayrıca 'Amerikada çok popüler oldu' diyerek herkesin kullanmasını önerdi. İşte, yara izlerine sivilceye, cilt kuruluğuna iyi gelen o sabun...