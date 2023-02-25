Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Marmara deprem ile sallandı. Kahramanmaraş merkezli depremler İstanbul'da da endişeye neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar, depremin nerede olduğunu takip ediyor. Son olarak Marmara'da duyurulan deprem haberinin ardından "Marmara'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları ama motorlarında hız kazandı. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler.