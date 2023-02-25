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Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Marmara deprem ile sallandı. Kahramanmaraş merkezli depremler İstanbul'da da endişeye neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar, depremin nerede olduğunu takip ediyor. Son olarak Marmara'da duyurulan deprem haberinin ardından "Marmara'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları ama motorlarında hız kazandı. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:59
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Bugün Marmara’da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Marmara deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Duyurunun ardından "İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öte yandan; Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milyonlarca kişi Marmara'da yaşanacak olası deprem endişesine girdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alan İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanıksız ilçeleri uzmanlar tarafından açıklandı. İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün Marmara’da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre 24 Şubat Cuma sabah 05.08'de Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7 km altındaki depremin ardından İstanbul depremi araştırmaları hız kazandı.

AFAD SON DEPREMLER

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Bugün Marmara’da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

İSTANBUL'DA YAŞANAN DEPREM TARİHLERİ

İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.

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Bugün Marmara’da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

MARMARA FAYI KIRILDI MI, İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

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Bugün Marmara’da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Naci Görür depreme dair açıklamasında ayrıca; "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı.