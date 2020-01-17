Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halk sağlığını tehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı. Listede gıda ürünlerinde ölüme sebebiyet veren cinsel gücü artırıcı 'sildenafil ve sibutramin' maddelerine rastlandı. Ayrıca et ürünlerine kanatlı, tek tırnaklı, domuz ve at etine kadar karışımlar katıldığı tespit edildi.

Milliyet'in haberine göre; o listede etlerinde at eti çıkan İstanbul'daki 2 işletme de vardı. Teşhirin ardından Tuzla ve Esenler'deki iki işletmeyi gezdik.