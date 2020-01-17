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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Listede birçok ünlü firmanın hileleri dikkat çekti. Özellikle et ürünlerinde sahtekarlıktan öte domuz eti kullananlar tespit edildi. Bakanlığın yayımladığı tağşiş ve taklit listesinde kıyma ürünlerinde at eti tespit edilen iki işletme, satışına devam ediyor. Börek salonunun işletmecisi, "Kasapla davalık oldum" derken, diğer işletme ise eski sahibini arıyor. Sizler için birçok firmanın yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesini derledik. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi....

Giriş Tarihi: 17.01.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 08:45
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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halk sağlığını tehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı. Listede gıda ürünlerinde ölüme sebebiyet veren cinsel gücü artırıcı 'sildenafil ve sibutramin' maddelerine rastlandı. Ayrıca et ürünlerine kanatlı, tek tırnaklı, domuz ve at etine kadar karışımlar katıldığı tespit edildi.

Milliyet'in haberine göre; o listede etlerinde at eti çıkan İstanbul'daki 2 işletme de vardı. Teşhirin ardından Tuzla ve Esenler'deki iki işletmeyi gezdik.

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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

'Komplo, kumpas olabilir'
Tuzla'da geçtiğimiz yıl haziran ayında kıymalı çiğ böreğin harcında at eti bulunan Deniz Börek Salonu, satışlarına devam ediyor. İşletmenin gıda ürününde at eti tespit edildiği o bölgedeki bütün herkes tarafından biliniyor. Pide salonuna gelen müşteriler, "Kıymayı aldığınız yer de mi sıkıntı var" diye sorduktan sonra alışverişlerine devam ediyor.

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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Bu arada pide salonunun önünde kendi aralarında konuşan liseli öğrenci grubu da, "Denetimde burada kıymada at eti bulunmuş" diyerek içeri girmekten vazgeçti. İşletme sahibi Mehmet Şerif Deniz, Milliyet'e şunları söyledi: "Altı ay önce olan bir olaydı. Kıymayı aldığım kasapla şu an mahkemelik oldum. 25 yıldır burada esnafım. Bir ismim, namım var. Böyle bir şey yapacak biri değilim. Maalesef başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Müşterilerden tepki gösteren de, destek veren de var. Bu bir komplo veya kumpas olabilir."

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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

1 ay önce el değiştirdi
İstanbul'da at eti tespit edilen diğer işletme ise Esenler'deki Kurban Et. Kasım ayında alınan numunelerinde çiğ kıymasının içinde at eti tespit edilen Kurban Et'in, bir ay önce el değiştirdiği öğrenildi. Yeni ismi Z... Et olan işletmenin yeni sahipleri de gelen her müşteriye açıklama yapıyor. Kurban Et'in yeni işletmecileri ise, "Biz burayı bir ay önce devraldık. Devralmadan numuneler alınmış. Dün görünce, büyük sıkıntıya girdik. İlk sahibini arıyoruz, ama telefonları açmıyor" dedi.

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Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürün satanlara yönelik yasal düzenleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bunu alışkanlık haline getirmiş olanların meslekten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmelerini engellemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.