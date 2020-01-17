Börekte de çıktı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi
Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Listede birçok ünlü firmanın hileleri dikkat çekti. Özellikle et ürünlerinde sahtekarlıktan öte domuz eti kullananlar tespit edildi. Bakanlığın yayımladığı tağşiş ve taklit listesinde kıyma ürünlerinde at eti tespit edilen iki işletme, satışına devam ediyor. Börek salonunun işletmecisi, "Kasapla davalık oldum" derken, diğer işletme ise eski sahibini arıyor. Sizler için birçok firmanın yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesini derledik. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi....
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