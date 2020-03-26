Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518 oldu. Tüm dünyada bilim insanları koronavirüs salgınını ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdürüken İzlandalı bilim insanları hastalarından alınan örneklerde ürküten bir sonuca ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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