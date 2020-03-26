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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518 oldu. Tüm dünyada bilim insanları koronavirüs salgınını ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdürüken İzlandalı bilim insanları hastalarından alınan örneklerde ürküten bir sonuca ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:05
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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı.

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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim insanları ise COVID-19'a dair pek çok yeni detayı keşfetmeye devam ediyor.

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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örnekler aldı. Genetik sekans kullanarak, virüsün kaç mutasyon biriktirdiğini belirlediler.

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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

İzlanda'daki bilim insanları, incelemelerde 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: Hastalar tek tek incelendi!

Koronavirüs risk grubundaki kişilerden alınan örneklerin bir kısmında koronavirüsün mutasyona uğradığı, bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı ifade edildi.