Batı Karadeniz'deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71'e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel felaketi nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde toplam can kaybı sayısı 71'e yükseldi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47 olarak açıklandı. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu." ifadelerine yer verdi. Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL