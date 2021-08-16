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Batı Karadeniz'deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71'e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel felaketi nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde toplam can kaybı sayısı 71'e yükseldi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47 olarak açıklandı. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu." ifadelerine yer verdi. Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 17:06
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Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71’e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini silmeye çalışıyor.

DESTEK GİTTİ

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu." ifadelerine yer verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71’e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

Yıkıma uğrayan bölgelerdeki temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları da giderek artıyor.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71’e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

ÖLÇER APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

CAN KAYBI 71'E YÜKSELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi. Sinop ve Kastamonu'dakayıp ihbarının 47 olduğu bilgisi verildi.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71’e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

SON DURUM NE?
11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haber: 3 ilde can kaybı 71’e yükseldi! Kaç kayıp ihbarı var?

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.