28 Ekim 2021, Perşembe
Atatürk fotoğrafları | Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! 29 Ekim'e özel Atatürk'ün bilinmeyen en güzel resimleri
Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü tünm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel Atatürk fotoğraflarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözleri sayfamızda derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri ve en güzel Atatürk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 16:27
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