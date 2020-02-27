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Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
En güzel Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun araştırılıyor. Arkadaşa, sevgiliye, aileye gönderebileceğiniz Regaip Kandili sözlerini sizler için derledik. WhatsApp veya sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz Regaip Kandili mesajlarıyla sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. Bereket dolu üç ayların ilk Cuma'sına denk gelen Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek ve dualar okunacak. İşte, aileye, arkadaşa, sevgiliye gönderebileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları sözleri…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 15:08
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