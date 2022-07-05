05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi için sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Öğrenciler sınavların uygulanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 17:43
  • 1
  • 11
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler sınav takvimine yönelik detayları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde takvime yönelik açıklamada bulunmuştu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.

  • 3
  • 11
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Henüz MEB'den açık lise sınavın tarihi hakkında bir duyuru yayınlanmadı.

  • 4
  • 11
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

  • 5
  • 11
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI HAKKINDA

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası diploma bilgileri, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerine göre (il-ilçe), ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine aktarılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin ilgili mevzuat gereği kendi sorumluluklarında olan Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.