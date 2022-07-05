AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler sınav takvimine yönelik detayları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde takvime yönelik açıklamada bulunmuştu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?