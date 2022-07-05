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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi için sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Öğrenciler sınavların uygulanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?