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Haberler Galeri Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Gerede'deki yangın kontrol altına alındı

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Gerede'deki yangın kontrol altına alındı

Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçramış ve ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yangınla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı." denildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:08
Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

YANGIN BOLU'YA SIÇRADI, 1 KÖY BOŞALTILDI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Geredi ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu
Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.
Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu

'İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Valisi Şahin, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığını belirterek, "Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. 6 helikopter, iş makineleri ile yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.