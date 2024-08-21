22 Ağustos 2024, Perşembe
Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Gerede'deki yangın kontrol altına alındı
Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçramış ve ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yangınla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı." denildi.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:08