21 Ağustos 2024, Çarşamba
Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Alev kapanlarıyla amansız mücadele! Felaketin nedeni belli oldu
Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı çıktığını açıkladı. Ankara'da çıkan yangın Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Son durumu ise A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı. Sekban, yangının yayılmaması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ifade ederken bir köyünde tahliye edildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:15