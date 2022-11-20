20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen ALES sınavının ardından adaylar sınavın detaylarını araştırırak sonuçlarını ön görmeye çalışıyorlar. Peki 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:43
  • 1
  • 15
ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

Bugün saat 10:15'te başlayan ALES/3 sınavının kaçta biteceği adayların yakınları tarafından aratılıyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın ter döktüğü ALES/3 sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES/3 KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Bugün saat 10:15'te başlayan ALES/3 sınavı 150 dakika sürecek. Sınava giren adaylar ALES/3 sınavından 12.45'te çıkacaklar.

  • 3
  • 15
ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

  • 4
  • 15
ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki ALES/3 soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına dair ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamakta. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti.

  • 5
  • 15
ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2022 ALES/3 sınav sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.