ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki ALES/3 soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına dair ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamakta. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti.