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AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde maddi manevi zarara uğrayan vatandaşlar için deprem konutları yapılmaya başlandı. 1 yıl içerisinde konutların tamamlanacağını açıklayan Başkan Erdoğan, AFAD deprem konutu başvuru ekranı e-Devlet üzerinden müracaatların yapılacağını söyledi. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı...