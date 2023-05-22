AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

Afetzede deprem konutları hak sahipliği başvuruları başladı. AFAD deprem konut başvurularına ilişkin tüm detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 1 sene içerisinde teslim edilecek olan deprem konutları için detaylar netleşmeye başladı. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte il il konut sayısı...