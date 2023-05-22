22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde maddi manevi zarara uğrayan vatandaşlar için deprem konutları yapılmaya başlandı. 1 yıl içerisinde konutların tamamlanacağını açıklayan Başkan Erdoğan, AFAD deprem konutu başvuru ekranı e-Devlet üzerinden müracaatların yapılacağını söyledi. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:34
  • 1
  • 10
AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

Afetzede deprem konutları hak sahipliği başvuruları başladı. AFAD deprem konut başvurularına ilişkin tüm detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 1 sene içerisinde teslim edilecek olan deprem konutları için detaylar netleşmeye başladı. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte il il konut sayısı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz." dedi.

  • 3
  • 10
AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

DEPREM KONUTLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru süreci hakkında, "Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. " ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 10
AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 10
AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!

KİMLER DEPREM KONUTLARINA BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Deprem konutu başvuru şartları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.