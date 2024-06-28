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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeden de lise tercihi yapmak mümkün mü? Bu soru, öğrenciler ve veliler arasında merak edilen konulardan birisi oluyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanması ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte öğrenciler hangi liselere gitmek istediklerini belirlemeye başladılar. LGS puanı olmadan da liseye yerleşme imkanları mevcut. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:29
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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve tercih heyecanı başladı. Ancak birçok öğrenci LGS'ye girmeden de liseye gitme imkanı olduğunu merak ediyor. Peki, adrese göre lise kaydı nasıl yapılır? Hangi liseler sınavsız öğrenci alıyor? İşte tüm detaylar...

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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Adrese Göre Lise Kaydı Nasıl Yapılır?

2018 yılında TEOG sistemi yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi", öğrencilerin ikamet ettikleri adrese en yakın liselere yerleşmelerini sağlıyor.

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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

İşte adım adım süreç:

Okul Araştırması: Öğrenciler, ikamet adreslerinin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeli.

Tercih Listesi Oluşturma: "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebilir.

Yerleştirme: Öğrenciler, tercih ettikleri okulların kontenjanlarına göre yerleştirilir.

SINAVSIZ ALAN OKUL KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Sınavsız Yerleştirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler:

📍Sınavsız alan liselerin taban puanları, okula ve başvuru yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişiklik gösterir.

📍Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, sınavsız okul boş kontenjan bilgilerinin yayımlanmasının ardından yapılabilecek.

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ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

📍Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası gereklidir.

📍Sorgulama ekranında il, ilçe bilgileri ile okul türü seçilerek tercih yapılabilir.