ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA E-OKUL | 2024 il il LGS puanı olmadan yerel yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, İzmir...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeden de lise tercihi yapmak mümkün mü? Bu soru, öğrenciler ve veliler arasında merak edilen konulardan birisi oluyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanması ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte öğrenciler hangi liselere gitmek istediklerini belirlemeye başladılar. LGS puanı olmadan da liseye yerleşme imkanları mevcut. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler!