HaberlerGaleriAdana ve Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon!
Adana ve Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon!
Son dakika haberine göre Adana ve Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan birinin Fransız uyruklu olduğu ve sahte kimlikle Türkiye'de gizlendiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:54Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 07:54