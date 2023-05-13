HaberlerGaleriA HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sona erdi. Sabahın erken saatlerinde sandık başına gidecek vatandaşlar oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından sonuçlar açıklanmaya başlanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek sonuçları vatandaşlarımız ahaber.com.tr üzerinden anbean canlı olarak takip edebilecekler. İşte, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi A HABER canlı yayın ekranı!