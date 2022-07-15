15 Temmuz 2022, Cuma
98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
98. Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılan adaylar, büyük bir merakla sınav sonuçlarını bekliyor. 98. Dönem kapsamında yapılan sınavların sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 11:39
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10