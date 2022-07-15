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Haberler Galeri 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

98. Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılan adaylar, büyük bir merakla sınav sonuçlarını bekliyor. 98. Dönem kapsamında yapılan sınavların sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 11:39
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98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 98. Dönem Özel Güvenlik sınavı 26 Haziran'da uygulandı. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. EGM tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

98. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfası üzerinden erişime açılacak.

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98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

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98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak;