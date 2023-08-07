82. İL HANGİSİ OLACAK? İl olmaya aday ilçeler listesi açıklandı! En yakın ilçe ilk sıraya girdi!

"Türkiye'de 82. il hangisi olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçe bulunuyor. Ülkemizde bir ilçenin il olabilmesi için belirli kriterler bulunuyor. Bu kriterler genellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirleniyor. İl olabilme potansiyeline sahip ilçeler, genellikle büyük nüfusa sahip, ekonomik olarak gelişmiş ve merkeze uzaklık açısından avantajlı olan ilçelerdir. 82. il olmaya aday ilçeler bu süreçte merak konusu oldu. İşte, 82. il olmaya aday en yakın ilçeler...