81 il valiliğine gönderildi! MEB son dakika açıkladı! "Artık önüne geçilecek" 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...

Deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Deprem bölgesiyle ilgili altını çizerek söylemek istiyorum, biz 11 eylül tarihi itibariyle şartlarımız önceki dönemde olduğu kadar rahat olmamak üzere asgari müştereklerde eğitim ve öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak.