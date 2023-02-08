08 Şubat 2023, Çarşamba
7.7'lik DEPREM SON DURUM | 8 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları
Deprem son durum ne araştırmaları başladı. 6 Şubat Pazartesi saat 4.16 civarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik bir deprem gerçekleşti. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başlarken olay yerinden güncel ölü, yaralı ve kurtarılan vatandaşların bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki 8 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:38
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