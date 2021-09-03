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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rize'de 2017 yılında inşaatına başlanılan İyidere-İkizdere yolu Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yolları ile 2019'da inşaatına başlanılan Salarha Tüneli tamamlandı. 70 yıllık hayal olan iki dev proje bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:57
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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkiinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37.9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Çift tüplü olan tünellerden Hurmalık-1 850, Hurmalık-2 720 metre uzunluğunda.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yolları da 3.6 kilometreden oluşuyor. Proje, ülkemizin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve Güneydoğu'ya uzanan Kuzey-Güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rize'nin, kuzey ve güneyini, kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli, çift tüp ve 3 kilometre uzunluğunda. Mevcut güzergahı 8.75 kilometre kısaltacak.


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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ulaşımı 15 dakika kısaltacak tünel, 46 milyon TL'lik tasarruf ile ekonomiye katkı sağlayacak. Tünel, 2x2 şeritli hizmet verecek. Bağlantı yolarında da toplam 230 metrelik 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Salarha Tüneli ve bağlantı yollarında yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış, tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.