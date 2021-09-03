70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yolları da 3.6 kilometreden oluşuyor. Proje, ülkemizin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve Güneydoğu'ya uzanan Kuzey-Güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.